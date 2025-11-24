Cae reclutador de dos implicados en asesinato de Carlos Manzo

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que en Uruapan, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos del gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, detuvieron a Jaciel Antonio "N", identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas.

¿Qué ocurrió?

Labores de investigación señalan a Jaciel Antonio "N" como responsable de reclutar a dos personas que participaron en el homicidio de Carlos Manzo. Aseguró que siguen trabajando de manera coordinada para combatir la impunidad y detener a todos los responsables de este crimen.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades han enfatizado la importancia de estas detenciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que busca reducir la violencia en la región. La colaboración entre las diferentes instituciones es clave para lograr resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.