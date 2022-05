Urgen seguir rescate de vida silvestre en Aquarium

Sergio Armando González, presidente de la ONG, comentó en un video publicado en redes sociales que el Mandatario no se refirió a dicha actividad cuando presentó los planes para el sitio renombrado como Aquarium del Puerto de Veracruz.

"Si usted tiene fe en que va a hacer grandes cosas con el Acuario de Veracruz, adelante, lo apoyamos, pero integre el rescate de la vida silvestre", resaltó en su mensaje dirigido a García.

Llamó al Gobernador a impulsar la creación de la figura de rescate de vida silvestre en la legislación estatal. El ambientalista acudió al Aquarium con un tecolote bajeño (Glaucidium brasilianum) rescatado para solicitar al personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), institución que quedó a cargo del acuario, que lo rehabiliten y lo reintegren a la vida silvestre.

Recordó que el acuario ha ayudado a rescatar, atender y liberar pelícanos blancos, nutrias, tortugas marinas, tlacuaches y osos hormigueros. Otro ejemplo es el pez sierra que rescató en 2016 luego de que fue capturado de manera no intencional por pescadores en Barra de Cazones.

'Los animales no tienen la culpa' González también pidió al Gobierno pensar con detenimiento las acciones que tomará porque tendrán un impacto en la vida de los animales.

De acuerdo con la administración anterior del acuario, el recinto alberga 3 mil 258 ejemplares de una 170 especies. "Cualquier mala decisión que ustedes tomen va a repercutir en la vida de los animales.

Eso es lo que a nosotros desde un principio nos movilizó: el miedo a que los animales sufran por culpa de nuestra burocracia, de nuestro proceso humano que es pelearnos entre nosotros y decretar quién lo lleva y quién no lo lleva.

Los animales no saben de eso", dijo. Tras la publicación del decreto que extingue el Fideicomiso Público de Administración del Acuario de Veracruz, el especialista en vida silvestre consideró que jurídicamente no se puede evitar el cambio de la administración del sitio.

"No tenemos nada más que hacer que pedir a Dios porque los ilumine, les toque el corazón y por favor no antepongan otros intereses. Los animales no tienen la culpa. Ya suficiente daño le hemos hecho a este mundo como para que todavía estos lugares sufran por nuestra política", comentó.