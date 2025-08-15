México, Guatemala y Belice unen esfuerzos para proteger la Selva Maya

México, Guatemala y Belice acordaron la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, considerado el más grande del mundo en su tipo, con el objetivo de preservar 5.7 millones de hectáreas de selva compartidas por los tres países.

El acuerdo, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y el primer ministro beliceño John Antonio Briceño, busca conservar y restaurar uno de los últimos pulmones verdes del planeta, donde habitan especies como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir y el quetzal.

El corredor incluye 12 áreas naturales protegidas en México, 27 en Guatemala y 11 en Belice, lo que representa hábitat para más de 7 mil especies, entre ellas 200 catalogadas en riesgo y 250 endémicas.

La iniciativa beneficiará a dos millones de personas que habitan la región, impulsando proyectos de desarrollo sostenible y reconociendo a las comunidades indígenas y afrodescendientes como guardianas de la biodiversidad.

Entre las acciones conjuntas se contempla el intercambio de información y tecnología, cooperación contra la tala ilegal y la deforestación, así como el manejo del fuego y el aprovechamiento sustentable de recursos forestales.

Como parte del anuncio, se declaró el 15 de agosto como el Día de la Gran Selva Maya y se instituyó el premio Mérito a la Conservación para reconocer a quienes dedican su vida a proteger la naturaleza.

Los mandatarios coincidieron en que este corredor trinacional representa un paso histórico en la defensa del medio ambiente y en la construcción de un modelo de desarrollo que no conoce fronteras.