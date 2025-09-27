Paro en 12 planteles de UNAM por inseguridad estudiantil

Una docena de planteles de la UNAM, entre facultades y bachilleratos, suspendieron actividades en el marco del asesinato del estudiante Jesús Israel en el CCH Sur por uno de sus compañeros.

En todos los planteles la demanda es mayor seguridad, y a ello sumaron exigencias de justicia por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y la matanza de Tlatelolco.

Alumnos del CCH Sur que mantienen diálogo con las autoridades de ese plantel cuestionaron que no haya avances concretos para la resolución de su pliego petitorio. El lunes recorrerán las instalaciones para verificar la necesidad de botones de emergencia y luminarias.

El Rector Leonardo Lomelí consideró que una medida inmediata a implementar en los planteles universitarios es la revisión de las pertenencias de los alumnos.