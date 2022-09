Caso González Moreno: una maraña de contradicciones paraliza a la Fiscalía de Jalisco

Hace casi 14 meses los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno fueron sacados de su domicilio por presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades localizaron los cuerpos dos días después, pero hasta ahora la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha encontrado a los responsables pese a contar con imágenes de éstos.

Peor aún, la dependencia se ha centrado en acusar a los esposos Rosario "C" y Juan "L" con supuestas pruebas y testimonios plagados de inconsistencias. La investigación apunta más a la fabricación de culpables para imputarle a la pareja los delitos del feminicidio de Ana Karen, así como de la desaparición agravada, homicidio calificado y tortura de los tres hermanos González Moreno.

De acuerdo con un video y testimonios incluidos en la investigación, en el momento en que los hermanos fueron sustraídos con violencia por el comando armado, varias patrullas de la Policía de Guadalajara estaban afuera del inmueble. Se retiraron cuando policías estatales se presentaron en la finca ubicada en Aurelio L. Guevara 2574, colonia San Andrés, en respuesta a un presunto llamado al 911 efectuado desde ese domicilio.

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2021 y los cadáveres de Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto fueron localizados dos días después. El 11 de mayo se organizó una marcha en Guadalajara en la que miles de personas exigieron justicia.

Una de las supuestas evidencias de la FGE es el testimonio de los esposos Isaac "C" y Elisa "P", familiares de los hermanos González Moreno, quienes habitan en la planta baja de la finca de donde se llevaron a las víctimas. Al principio la pareja no identificó a ninguno de los presuntos responsables, posteriormente Isaac y Elisa cambiaron su testimonio y reconocieron a Rosario "C" como participante del hecho.