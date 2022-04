Un virus que llegó para quedarse

Especialistas en salud aseguran que estamos en la etapa de transición de un estado pandémico a un estado endémico, aunque no descartan los riesgos de una nueva mutación del coronavirus. Y advierten: esto no significa que la endemia sea un problema pequeño, pues la enfermedad seguirá presente y cobrando vidas. Dicen también que la etapa endémica debe construirla toda la sociedad, evitando las situaciones de alto riesgo y tomando las mismas medidas de seguridad y de higiene que se tomaron durante la pandemia . "Eso –dicen– debemos hacerlo todos".

De esta manera, siguen recomendando el uso del cubrebocas, guardar la sana distancia, el constante lavado de manos, mantener ventilados los espacios –sobre todo en hospitales y escuelas– y seguir aplicándose las vacunas, entre otros cuidados.

Andrés Castañeda Prado, coordinador de las Causas de Salud y Bienestar de la organización Nosotrxs, advierte: "El que en México estemos pasando de un estado pandémico a un estado endémico no significa que nos quedemos de brazos cruzados y ya no hagamos nada. ¡No! ¡Nada de eso! pues puede haber nuevos brotes que hagan crecer la infección, puede darse también una mutación del virus que se nos salga de control.

"No olvidemos que la influenza, pese a ser endémica durante muchos años, en 2009 tuvo su mutación del H1N1 y se convirtió en una pandemia que afectó a varios países. Igual puede ocurrir con el covid. Debemos estar siempre alertas".

Por su lado, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión de la UNAM para el covid-19, advierte: "Actualmente vivimos una transición que nos está llevando a la etapa endémica. Pero esto no significa que la endemia sea un problema pequeño, en la que ya no habrá muertes ni contagios. No. la enfermedad seguirá presente y cobrando vidas.

"Además, la etapa endémica debe construirla toda la sociedad, evitando las situaciones de alto riesgo y tomando las mismas medidas de seguridad y de higiene que tomamos durante la pandemia. Eso debemos hacerlo todos".

A escala mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanza la misma advertencia. El pasado 26 de abril Michael Ryan, el director ejecutivo de su Programa de Emergencias Sanitarias, dijo enfático: "La gente opone la pandemia con la endemia, pero la malaria endémica mata a cientos de miles de personas. El VIH es endémico, la violencia es endémica".

Durante un coloquio a distancia organizado por el Foro Económico Mundial, el funcionario de la OMS aclaró tajante: "Endémico en sí mismo no significa que sea bueno. Endémico sólo significa que está ahí siempre", puesto que, precisó, lo único que se va a "terminar es una emergencia de salud pública", ya que el virus del covid-19 va a permanecer. "Los virus que causan pandemias suelen formar parte del ecosistema".