Beca Rita Cetina 2025: ¿cuándo será el último pago del año?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es el apoyo económico impulsado por el Gobierno de México que ofrece un respaldo a estudiantes de secundaria inscritos en instituciones públicas con el objetivo de disminuir la deserción escolar.

Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciben este apoyo de manera bimestral, a través de las tarjetas otorgadas por el Banco del Bienestar, donde los alumnos perciben un monto de mil 900 pesos.

¿Cuándo será el último pago de la Beca Rita Cetina 2025?

Durante el 2025, miles de estudiantes continuaron recibiendo el apoyo y con la llegada del último periodo del año, surgió la duda sobre la fecha del último pago de la beca. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el último pago del 2025 de la Beca Rita Cetina, el cual corresponde al bimestre noviembre-diciembre se realizará a partir del lunes 1 al 12 de diciembre.

La dispersión del pago será escalonada por orden alfabético y tal como se señaló anteriormente, se hará por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar. Cabe destacar que cada alumno recibirá un pago de mil 900 pesos y según las reglas de operación vigente, en casos de familias con más de un hijo beneficiario, se otorgará un monto extra de 700 pesos por estudiante.