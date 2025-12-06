Bloquean las cuentas de Raúl Rocha Cantú

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso Miss Universo, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación en su contra por presunto tráfico de drogas, armas y combustible.

¿Qué motivó el bloqueo de cuentas de Rocha Cantú?

La medida ocurre en medio del creciente escándalo que envuelve al certamen de belleza y a algunos de sus dueños, así como de la controversia en la última edición de Miss Universo por acusaciones de manipulación en el jurado.

Un funcionario federal confirmó que la UIF —dependiente de la Secretaría de Hacienda— ordenó el congelamiento de las cuentas de Rocha Cantú en México, aunque pidió mantener su identidad en reserva al no estar autorizado para hablar públicamente del proceso.

Acciones de la UIF en el caso de Raúl Rocha Cantú

La organización Miss Universo no ha respondido a las solicitudes de comentario sobre la acción tomada por las autoridades mexicanas.

La FGR informó la semana pasada que desde noviembre de 2024 mantiene una indagatoria contra Rocha Cantú por delincuencia organizada vinculada a narcotráfico, robo de combustible —conocido como huachicol— y tráfico de armas.