Conflicto estudiantil impide inicio de clases presenciales en UAEMéx

Alumnos de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) no pudieron ingresar a las instalaciones este martes, luego de que se rompiera el acuerdo con quienes integran la Asamblea Universitaria, el cual contemplaba incluso el inicio de clases presenciales ese mismo día.

Alfredo, alumno de nuevo ingreso, acudió desde temprano a la facultad para solicitar información sobre el arranque del ciclo escolar; sin embargo, se encontró con las puertas cerradas y sin información por parte de los paristas.

"Desde ayer llegaron los paristas y nos quisieron sacar de las instalaciones, aun cuando toda la facultad se reunió para debatir si las clases serían presenciales o en línea, si se suspendía el paro o no. Y pues, por lo que vemos, no habrá clases presenciales esta semana; serán en línea" comentó Miguel Ángel.

El próximo 25 de agosto es la fecha tentativa para un posible regreso a clases. No obstante, la comunidad estudiantil se mantiene en incertidumbre, ya que con el paso del tiempo se pierden más días de clases.

Como padres de familia, opinó que está bien que defiendan sus derechos y que quieran salir adelante, pero que no afecten ni detengan la educación de los de nuevo ingreso ni de quienes ya están cursando. De por sí la situación laboral está complicada, y si los jóvenes salen sin conocimientos, les cierran las puertas expresó la señora María.

Quienes mantienen una actividad comercial dentro y fuera de la facultad también hicieron un llamado al regreso a clases, ya que de ello dependen sus ingresos económicos.

Nosotros también pensamos que ya hoy (martes) regresarían los jóvenes a clases, y con ello el beneficio para nosotros, porque desde hace mucho las ventas están muy, muy mal. Creo que deberían buscar el bienestar de todos, claro, hablando de ellos: los estudiantes, los alumnos y los maestros comentó la señora Patricia, comerciante.

Se espera que el próximo 24 de agosto, los planteles de Humanidades, Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería, y Planeación Urbana y Regional puedan ser recuperados por la comunidad universitaria, para así comenzar formalmente el ciclo escolar 2025-2026 el lunes 25 de agosto.