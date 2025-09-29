Juez ordena a TV Azteca cesar litigio en México

Un juez federal de Nueva York ordenó a TV Azteca del empresario Ricardo Salinas desistir de las demandas que promovió en México en 2022, para evadir el pago de un bono de deuda que, a estas alturas, ya suma 580 millones de dólares entre capital e intereses.

En una orden dictada el 22 de septiembre, el juez Paul Gardephe afirmó que es un hecho incuestionable que, cuando emitió la deuda en 2017, TV Azteca aceptó someterse "única y exclusivamente" a la jurisdicción de las cortes de Nueva York.

Sin embargo, en julio y septiembre de 2022, TV Azteca presentó demandas ante jueces civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), que de inmediato le autorizaron no hacer pagos de su deuda, inicialmente con el pretexto de la pandemia de Covid-19. Dichas órdenes siguen vigentes.

El juez capitalino Miguel Ángel Robles -qué protegió a TV Azteca contra los acreedores- ha favorecido reiteradamente a las empresas de Salinas Pliego.

Si TV Azteca no acata la orden, puede ser sancionada con multas u órdenes de arresto contra sus principales ejecutivos.

Una sanción de este tipo ya fue impuesta recientemente a Ricardo Salinas Pliego por no acatar una condena dictada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York para pagar 20 millones de dólares a la telefónica AT&T.

"Esta Corte tiene jurisdicción exclusiva sobre demandas derivadas de la emisión de deuda, y las demandas iniciadas por TV Azteca en México violan la política pública de Estados Unidos de vigilar rigurosamente que se respeten las cláusulas de selección de foro", es decir, del sitio acordado para resolver controversias.

El fallo concluye que las demandas en México fueron presentadas por el dueño de TV Azteca con el fin de entorpecer o bloquear de manera maliciosa los intentos de los acreedores para recuperar su dinero.