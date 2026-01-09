Rescatan en altamar a dos turistas estadounidenses

LA PAZ, BCS.- Dos turistas estadounidenses, adultos mayores, fueron rescatados de emergencia cuando se encontraban en altamar en Baja California Sur y presentaron complicaciones de salud.

¿Cómo ocurrió el rescate de los turistas?

La Guardia Costera de la Secretaría de Marina en esta región confirmó que desplegó dos operativos distintos de rescate. El primer auxilio ocurrió tras recibir un reporte de la Capitanía de Puerto Regional de La Paz donde se informó de que un hombre, de origen estadounidense, de 73 años, presentaba dolor en el pecho y malestar general.

Una embarcación defender fue desplegada hacia la zona en las inmediaciones de la bahía de La Paz, con personal naval, donde localizaron en una embarcación a este paciente, junto a tres acompañantes y procedieron a llevarlos al muelle. Posteriormente una ambulancia lo trasladó a un hospital a recibir atención médica.

Detalles confirmados sobre los operativos de rescate

En una segunda acción en esta jornada, se atendió el reporte de otro turista estadounidense, de 85 años, quien fue hallado inconsciente en la cubierta de una embarcación turística cerca de la isla San Francisco.

Al lugar acudió otra unidad de rescate, que evacuó al paciente, a un médico civil y a dos acompañantes más, quienes estaban en dicha embarcación. Todos fueron llevados al muelle y a un hospital para ser revisados también.

Durante esta temporada vacacional de invierno, autoridades en Baja California Sur informaron que refuerzan con personal y unidades los operativos de rescate y atención de emergencias, con todas las corporaciones.