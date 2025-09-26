Llegan 6.4 millones de turistas en verano

Jalisco recibió más de 6.4 millones de visitantes durante el periodo vacacional de verano, con una derrama cercana a 13.8 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo estatal (Secturjal).

En julio y agosto, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara atendió a más de 3.3 millones de personas, lo que significó un aumento de 3.1 por ciento en pasajeros nacionales y 1.7 por ciento en internacionales. En Puerto Vallarta, la terminal aérea superó el millón de pasajeros, con un crecimiento de 2.9 por ciento, mientras que en el segmento nacional el alza fue de 8.9 por ciento.

En cuanto a destinos, Guadalajara reportó más de 3 millones de visitantes y una derrama de 5 mil 440 millones de pesos, con su mayor ocupación hotelera en la semana del 21 al 27 de julio, cuando alcanzó 63 por ciento.

Puerto Vallarta registró más de un millón de visitantes y una derrama superior a 6 mil 54 millones de pesos, con un nivel de ocupación de 72 por ciento en la misma semana.

San Juan de los Lagos recibió cerca de 1.9 millones de visitantes durante su peregrinación más importante del año, con una ocupación de 93 por ciento el 16 de agosto. Los Pueblos Mágicos de Tequila, Mazamitla y Tapalpa sumaron más de 320 mil visitantes y generaron una derrama superior a 604 millones de pesos.

El tiempo de estadía presentó incrementos en distintos destinos: en agosto, Puerto Vallarta pasó de 2.8 a 3.11 días, mientras que Cihuatlán subió de 2.5 a 3.5 días. En julio, Guadalajara aumentó de 1.8 a 2 días y Chapala de 1.7 a 2.1 días.

Durante el puente de Fiestas Patrias, del 12 al 16 de septiembre, el Estado recibió cerca de medio millón de visitantes, con una derrama superior a 983 millones de pesos, equivalente a un aumento de 1 por ciento respecto a 2024.

Mañana se conmemora el Día Mundial del Turismo, fecha establecida por la Organización Mundial del Turismo con el fin de destacar la importancia social, cultural y económica de esta actividad.



