Turismo internacional en México crece 14% en 2025

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el turismo internacional en México presentó un crecimiento sostenido durante los primeros nueve meses de 2025, principalmente provenientes de China, Estados Unidos, Argentina e Italia.

No obstante, reconoció que septiembre fue el mes "más flojo" del año, aunque anticipó una recuperación sólida hacia diciembre con el inicio de la temporada alta. "México está de moda y estos indicadores nos hablan de lo positivo que está el turismo en nuestro país", afirmó durante su participación en la conferencia matutina.

¿Qué cifras se reportan sobre el turismo internacional?

De enero a septiembre de 2025, la llegada de visitantes internacionales aumentó 14%, y la derrama económica generada por estos viajeros se elevó 6.2%, alcanzando más de 25 mil millones de pesos. Rodríguez Zamora destacó también el comportamiento de los mercados emisores. El turismo proveniente de Asia creció 10.7%, con aumentos importantes del turismo chino y coreano, así como de viajeros estadounidenses, argentinos e italianos, estos últimos con un alza de 14.8%.

El turismo cultural también mostró avances significativos: Visitas a museos aumentó 16.9% y visitas a zonas arqueológicas: un 2%.

¿Cuál es la situación del turismo interno en México?

La secretaria subrayó que el turismo interno continúa siendo un pilar de la actividad económica. De enero a septiembre, el país registró 78.3 millones de turistas nacionales, lo que representa un incremento de 2.7%. En total, los aeropuertos mexicanos atendieron 142 millones de pasajeros nacionales y extranjeros, un crecimiento de 2.5% respecto al mismo periodo de 2024.

Rodríguez Zamora aclaró que la baja registrada durante septiembre no es extraordinaria, pues "es históricamente el mes más flojo del año", previo al arranque de la temporada alta de octubre a mayo, particularmente fuerte en el sureste. Aun así, en septiembre se reportó un 16% más de visitantes extranjeros, un 3% más de derrama económica, y un aumento de 2.6% en empleos del sector durante el primer semestre.

¿Qué se espera para el cierre de 2025?

Con estas tendencias, la Secretaría de Turismo prevé "un cierre muy fuerte para diciembre de 2025".