Cae el flujo de turistas en las fronteras

El flujo de viajeros extranjeros que pasaron mínimo una noche en algún alojamiento localizado en las fronteras mexicanas ascendió a un millón 748 mil personas durante septiembre pasado.

Ello significa una disminución de 5.6% con relación al mismo mes de 2024 y es el primer retroceso en tres años, cuando el sector recién salía de la pandemia de Covid-19, de acuerdo con los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el martes.

¿Qué ocurrió?

Traíamos una tendencia sostenida de crecimiento del turismo fronterizo que se interrumpió durante el mes patrio, dijo Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada de Turismo Sostenible (STARC, por sus siglas en inglés). Hay que ver el comportamiento de este segmento durante los próximos meses para saber si es un tema puntual, de una sola vez, o una tendencia de normalización, luego de crecimientos muy significativos, comentó durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los turistas fronterizos ingresan al país de forma terrestre para visitar la franja, ya sea norte o sur, y pernoctan al menos un día. A lo largo de los últimos tres años, este segmento fue uno de los más dinámicos, al promediar un ritmo anual de 16.8%.

Este fuerte crecimiento, en opinión de Madrid, se debe principalmente a tres factores: durante la primera parte de 2025, tuvo que ver con la fortaleza del dólar frente al peso, la cual se diluyó a lo largo del año; el segundo factor se debe a la recuperación posterior a la pandemia, porque el flujo fronterizo todavía no alcanza los niveles que tenía en 2019.

¿Cuáles son las consecuencias?

El tercer elemento hay que seguirlo con mayor cautela y consiste en que el crecimiento tan fuerte de los primeros meses haya respondido a la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, que pudo presionar a varios mexicanos que radicaban en Estados Unidos a regresar a México al menos de forma temporal.