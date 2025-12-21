Buscan reconocer el turismo comunitario

Ciudad de México.- La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley General de Turismo el concepto de "Turismo Comunitario", con el objetivo de diversificar la actividad turística en zonas rurales e indígenas que enfrentan mayores rezagos sociales y económicos en el país.

La propuesta plantea preservar los recursos naturales y garantizar que los beneficios económicos, sociales y culturales del turismo se distribuyan de manera equitativa entre las comunidades locales. Asimismo, busca diseñar, implementar y evaluar programas enfocados al desarrollo integral de este tipo de turismo, priorizando la conservación del entorno y la protección de la identidad cultural.

Corona Nakamura destacó que el turismo es una actividad clave para la economía nacional. De acuerdo con datos de ONU Turismo, México fue el sexto país más visitado del mundo en 2024, consolidándose como un sector estratégico por su aportación al empleo, al Producto Interno Bruto y a la generación de divisas, además de su estrecha relación con otros sectores como el transporte, los servicios culturales y las industrias creativas.

La legisladora señaló que modalidades como el turismo de salud, alternativo, gastronómico, de negocios y ecoturismo tienen un impacto significativo en la economía, al generar empleo, inversión, mejoras urbanas y contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural del país.

Explicó que el turismo comunitario se distingue porque es gestionado directamente por las propias comunidades, que deciden el uso de su patrimonio y son las principales beneficiarias de la actividad. Añadió que este modelo integra tradiciones, gastronomía, costumbres, patrimonio histórico, natural y biocultural, y representa una alternativa viable para impulsar el desarrollo económico y social de las zonas rurales e indígenas, al tiempo que fortalece la identidad étnica y la preservación cultural.