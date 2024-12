Estamos recuperando territorio, dice Conapo por mexicanos en EU

Por: El Universal

Diciembre 03, 2024 - 04:22 p.m.

La secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), Gabriela Rodríguez, afirmó que ante el crecimiento de la población mexicana en tres generaciones en Estados Unidos se está "recuperando el territorio", en alusión a la guerra entre ambos países entre 1846 y 1848.

"La población mexicana en Estados Unidos ya sabemos que llega a 39.9 millones. Estamos recuperando nuestro territorio los mexicanos. no me va a tocar verlo cuando lo recuperemos totalmente. Su volumen está creciendo desde hace 30 años", dijo.

Durante la presentación del Anuario de Migración y Remesas 2024, elaborado en colaboración con BBVA México.

Ante la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump de aplicar políticas más restrictivas contra migrantes, el fenómeno del nearshoring en México, significa una oportunidad de empleo que puede atender tanto a mexicanos como a la población de otros países que cruzan el país, afirmó la funcionaria.

Rodríguez señaló que el nearshoring, junto con los polos de desarrollo impulsados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, constituye la política económica más relevante en la actualidad, que incluyen el desarrollo ferroviario, la reubicación de empresas, entre otros", dijo.

"Esa es la respuesta para los mexicanos que viven acá, para los que regresen o los que vienen de Centroamérica, porque nosotros estamos en proceso de envejecimiento poblacional, debemos ubicar cómo está la dinámica poblacional en México", comentó.

Existe plan para enfrentar las políticas migratorias de Trump

La funcionaria dijo que si bien hay optimismo en que las amenazas de Trump en materia migratoria no se concreten, eso no significa que no se cuente con un plan para atender tanto a los mexicanos que regresen así como a la población de otros países que se quede en el país.

La secretaria general de Conapo dijo que el número de migrantes que llegan al país no es alarmante, pero el tamaño de la economía del país permite generar opciones de empleo.

"Las cifras son importantes, sí, pero somos un país grande, de más de 130 millones de habitantes, con problemas económicos porque somos una economía media. Estos polos de desarrollo, el desarrollo ferroviario, son la apuesta a la base de la economía, que es generar más empleos", dijo.

De acuerdo con Conapo, hasta la fecha se han recibido aproximadamente 141 mil solicitudes de refugio de migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica y otros países.