Orden ejecutiva de Trump autoriza acciones militares contra cárteles

Luego de que se diera a conocer la información de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio la orden al Pentágono de usar fuerzas armadas contra determinados cárteles latinoamericanos, calificadas por el mandatario como organizaciones terroristas, usuarios en redes sociales se alarmaron.

De acuerdo con las fuentes del medio The New York Times, Trump habría firmado una orden ejecutiva en secreto, la cual proporciona "una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles".

Asimismo, el Times argumentó que en la realización de esta iniciativa "también existen restricciones legales internas" y que la acción de elementos militares contra los cárteles "tendría que basarse en la afirmación de la autoridad constitucional de Trump para actuar en defensa propia nacional, quizás contra la sobredosis de fentanilo".

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró durante su conferencia matutina que "no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio" y afirmó que esta medida solo será aplicada en suelo estadounidense. Así mismo, señaló que la cooperación y colaboración con la nación vecina sigue en pie.

Aunado a ello, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, compartió en redes su reacción a la decisión tomada por el republicano y lanzó una juguetona apuesta a sus seguidores y al pueblo mexicano.

A través de una publicación en X, el empresario escribió: "¿Que apuestan a que de inmediato el @PartidoMorenaMx saldrá a encubrir a sus socios criminales y tirarse al piso con el tema de la soberanía?", refiriéndose a los presuntos nexos que distintas figuras y militantes del partido de Morena mantienen con los cárteles y grupos delictivos del país.

Además, en una segunda publicación agregó con un tono de picardía: "Los cuatroteros deben estar muuuy preocupados!", señaló.