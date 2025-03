Trump investigaría a políticos mexicanos

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, respondió en una larga entrevista con la revista The Spectator, que recomendaría investigar a los políticos mexicanos que se han beneficiado del tráfico de personas y de fentanilo.

Ben Domenech, editor general de The Spectator World, le cuestionó: "¿Van a pedir cuentas a muchos de esos políticos corruptos que se beneficiaron del tráfico de personas y del fentanilo?"

El mandatario estadounidense respondió que "Lo hicieron". Domenech sigue: "¿Incluyendo a los principales mexicanos?", ante lo que Trump dijo: "Bueno, sin duda... recomendaría que se les eche un vistazo. Seguro que le tocará a Pam Bondi, que es excelente en lo que hace, pero ha habido tantos".

En la entrevista, Domenech le recuerda al mandatario su orden por la que declara terroristas a los cárteles y el mandatario indica que "eso son" e indicó que, "obviamente, eso desencadena un montón de cosas en términos de perseguir sus activos, etcétera", y Trump respondió: "Correcto".

¿Acción militar en México por parte de EU?

Durante la entrevista Trump no respondió sobre si consideraría una acción militar en México: "Me encantaría decírtelo. Sabes, es muy interesante. A veces te hacen una pregunta así y quieres dar una respuesta porque no quieres que alguien salga y diga... pero si das la respuesta, es un desastre si das una respuesta veraz".

Domenech insistió: "Siempre me recuerda al sketch de SNL donde una persona dice en la Guerra del Golfo, "¿Dónde están tus tanques? ¿Y puedo ir a verlos?", ante lo que Trump mencionó: "Exactamente".

Justifica Harfuch envío de 29 capos

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, aseguró ayer que existía el riesgo de que algunos de los 29 narcotraficantes entregados a Estados Unidos fueran liberados en México o que sus procesos judiciales se siguieran atrasando.

Durante una conferencia de prensa junto con el fiscal general, Alejandro Gertz, y los secretarios de Sedena y Marina, García Harfuch dijo que el traslado se realizó en el marco de coordinación con el Gobierno estadounidense.

"El Gabinete de Seguridad cuenta con información de que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de EU fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de ´acuerdos´ con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años", dijo el secretario.

El jueves, el Gobierno de México envió a 29 narcotraficantes que eran requeridos por la justicia estadounidense, entre ellos Rafael Caro Quintero, quien durante cuatro décadas fue reclamado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.

"Estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país, delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataque a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen", argumentó.

García Harfuch detalló que en la acción de traslado participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de Defensa, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia, así como de la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal.

Indicó que algunos de los delincuentes eran requeridos hace 40 años por Estados Unidos.

"Como parte de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, con el objetivo de disminuir la violencia en nuestro País, así como disminuir los delitos de alto impacto, proteger a la ciudadanía, combatir la impunidad y en todo momento garantizar la seguridad nacional, el día de ayer en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el Gobierno de EU se acordó el traslado de 29 generadores de violencia requeridos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, algunos de ellos eran requeridos desde hace 40 años y otros desde hace 11 años", explicó.

Cuestionado sobre si la Presidenta Claudia Sheinbaum autorizó el traslado de los 29 presos a Estados Unidos, Harfuch expresó que la decisión de entregar a estos 29 presos fue tomada en el Gabinete de Seguridad, de forma colegiada, en la cual no tuvo nada que ver la Mandataria.

"Los más beneficiados (con el traslado a EU) somos los mexicanos () Es un acto de justicia", sostuvo.

La entrega inédita de los capos, entre quienes están los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias "Z-40" y "Z-42", líderes de Los Zetas, se hizo al margen de los procesos de extradición que cada uno de ellos enfrentaba.