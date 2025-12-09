Exige Trump cumplir deuda hídrica; amaga con arancel

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó este lunes a México por presuntamente violar el tratado de aguas entre ambos países, a través de su cuenta de la red social Truth, y amenazó con imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos si el agua no se entrega de manera inmediata.

De acuerdo con el mandatario, la falta de agua daña los cultivos y al ganado del Estado de Texas. El mensaje publicado acusa a México de estar en deuda en la entrega de más de 986 millones de metros cúbicos de agua y exigen el traspaso de 246 millones de metros cúbicos antes del 31 de diciembre. Y el resto, lo más pronto posiblre, recoge el mensaje de Trump. La cantidad de agua que México tiene pendiente, de acuerdo con el presidente estadounidense, supera la capacidad del Sistema Cutzamala, que es de 782 millones de metros cúbicos.

En abril de este año, México señaló que la sequía que se registraba en el norte del país imposibilitaba el cumplimiento del tratado. El acuerdo entre las naciones proviene de un documento pactado en 1944 sobre la repartición de agua que proviene del río Colorado, el Bravo y Conchos, por el que Estados Unidos debe enviar 1.850 millones al año y México 2.185 millones en ciclos de cinco años, pero en el último ciclo (2020-2025), que terminó en octubre, se ha entregado menos de la mitad de lo pactado.

No es la primera vez que Trump advierte y presiona a México para que cumpla con la entrega de agua estipulada. Ya en abril pasado amenazó con sanciones si no se respetaba lo acordado. En su último mensaje, el republicado atribuye a México el perjuicio de sus productores: "Cuanto más demore México en entregar el agua, más daño causa a nuestros agricultores. México tiene la obligación de solucionar esto ya".