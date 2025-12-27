Magistrado propone anular triunfo del PVEM en Veracruz

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, propone declarar la nulidad de la elección de los integrantes del ayuntamiento de Tamiahua, Veracruz, del pasado 1 de junio, por el rebase del tope de gastos de campaña de la candidata ganadora Citlali Medellín, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En su proyecto de resolución, el magistrado plantea dejar sin efectos la declaración de validez de la elección, el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez entregadas a la planilla de candidaturas postulada por el PVEM, así como la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.

"Son procedentes los recursos porque existe una presunta violación a principios constitucionales que no fue analizada por la Sala Regional y mucho menos por el Tribunal local", explica Reyes Rodríguez.

"Debe declararse la nulidad de la elección municipal en Tamiahua, Veracruz, debido a que está demostrado que el PVEM y su candidata excedieron en 63.73% el tope de gastos de campaña autorizado, circunstancia que generó una asimetría indebida en la competencia que, razonablemente, pudo incidir en el resultado final de la votación, ya que el dinero en los comicios se traduce en posibilidad de elaborar y difundir más propaganda, tener mayor presencia política y mejores condiciones operativas para obtener el voto", argumenta.

Explica que la Sala Regional reconoció el excedente en gastos de campaña, pero no analizó la información para determinar si la violación fue dolosa y determinante para los resultados de la elección, no obstante que se encuentra en el expediente.

Morena y el Partido del Trabajo (PT), los dos aliados del PVEM a nivel federal, pidieron anular la elección, y paralelamente Morena interpuso una queja contra el PVEM y su entonces candidata, y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los denunciados sí omitieron reportar diversos gastos en beneficio de su campaña.

El Tribunal local dictó sentencia en el sentido de confirmar la declaración de validez de la elección cuestionada, debido a que no se acreditó el carácter determinante de la nulidad, pero Morena y el PT promovieron su respectivo medio de impugnación ante la Sala Regional Xalapa, que determinó confirmar, aunque por distintas razones, la sentencia del Tribunal local.

Ambos partidos recurrieron a la Sala Superior del TEPJF, ante la que aseguraron que existían indicios suficientes para acreditar el dolo, pues rebasaron por amplio margen la diferencia entre los primeros lugares y permitió un posicionamiento indebido de la candidatura beneficiada.



