Marcha Alito con simpatizantes al Senado

Encabezados por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, simpatizantes del tricolor, entre ellos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), se movilizan al Senado de la República.

La marcha partió antes del mediodía de la Diana Cazadora y avanza sobre Paseo de la Reforma.

La protesta se da a un día de la trifulca que protagonizó Moreno con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en el cierre de la Comisión Permanente.

Al término, Noroña informó que lo denunciaría ante la Fiscalía General de la República e impulsaría su desafuero y el de sus correligionarios, el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Erubiel Alonso Que, y el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla.

Esta misma mañana, Moreno informó que enfrentaría el proceso.

"Vamos a asumir como es y no tengan duda no hay nada ahí está acreditado y seguiremos trabajando por nuestro País", declaró.

Luego que la Presidenta Claudia Sheinbaum equiparara las acciones del senador con las de un porro, el priista la invitó a que asuma sus funciones y gobierne.

Tras considerar que el debate político debe quedarse al interior de los parlamentos y de las estructuras políticas, Moreno pidió congruencia al Gobierno y lamentó la polarización.

"Las declaraciones siempre del Gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia, yo creo que el debate de la política y de los políticos están en las dirigencias de los partidos y en los congresos y en los políticos", respondió.

Por ello, indicó que en caso de que exista alguna motivación para participar en los partidos, entonces se conviertan en legisladores.

"El que quiera participar en el trabajo político pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido y quien tiene la función clara, contundente, de ejercer el Gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar", lanzó.