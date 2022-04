Tribunal vuelve a encarcelar a Roxana, acusada de matar a su agresor sexual

El colectivo Nos Queremos Vivas Neza advirtió que la resolución es contraria a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los protocolos de justicia con perspectiva de género, pues desde la detención no fueron respetadas las garantías individuales de la joven, no le realizaron peritaje psicólogo y ginecológico, no contó con asesor que le explicara sus derechos ni con intérprete, dada su calidad de mujer indígena.

En tanto, la defensa de Roxana confió en que el lunes 18 por la mañana los juzgados federales resuelvan la suspensión provisional del acto reclamado, solicitada mediante un amparo, y la imputada pueda presentarse por la tarde al Juzgado de Control sin que sea detenida. De ser negada la suspensión provisional, reconoció, tendrá que regresar al penal.

En febrero pasado, al determinar que actuó en legítima defensa, un juez de Distrito de Nezahualcóyotl modificó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a la joven de 21 años de edad que fue detenida el año pasado, cuando abandonaba en la calle un costal con el cadáver de quien asegura la acababa de agredir sexualmente.

De la carpeta de investigación se desprende que el 8 de mayo de 2021, Roxana "N" estranguló a Sinaí, quien, según la mujer, la estaba agrediendo sexualmente, la golpeó y amenazó de muerte.

Roxana tenía siete años viviendo en Nezahualcóyotl con su hijo de 4 años, a quien mantenía con su empleo en un puesto de papas. Ese día, una conocida la invitó a salir, luego llegó Sinaí y ofreció llevarla a su casa. "No creí que fuera mala persona", refirió la joven.

Roxana narró que Sinaí ingresó a su domicilio con mentiras; después pretextó que vivía muy lejos y le pidió permitirle quedarse a dormir; ella le habilitó una colchoneta en el suelo, pero minutos después ya estaba en la cama, agrediéndola.

Detalló que, para defenderse, alcanzó a darle un golpe en la nariz, el hombre enfureció y le dijo: "Ahora sí te vas a morir"; cuando el presunto agresor se distrajo, Roxana tomó una playera y lo asfixió. "Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó", planteó en una carta abierta para dar a conocer su versión de los hechos.