Amplía TEPJF acciones contra la violencia política de género

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que todos los partidos políticos de Oaxaca deben implementar acciones para prevenir prácticas que afecten la participación política de las mujeres indígenas. La medida busca evitar la simulación de candidaturas, un problema estructural identificado en el estado.

Acciones de la autoridad para proteger derechos de mujeres indígenas

La resolución deriva de un caso en Chalcatongo de Hidalgo (elecciones 2023-2024), donde una mujer indígena mixteca denunció violencia política de género al no ser tomada protesta pese a haber resultado ganadora. El tribunal local acreditó que el partido nunca la registró oficialmente, y ordenó medidas de reparación integral.

Aunque los partidos impugnaron la medida, argumentando que solo debería aplicarse al partido denunciado, la Sala Regional, con dos votos a favor y uno en contra, avaló la extensión a todos los partidos con registro local. El objetivo es prevenir la sustitución, ocultamiento o manipulación de candidaturas en futuros procesos electorales.

Detalles sobre el caso de violencia política de género en Chalcatongo

La magistrada presidenta Roselia Bustillo Marín explicó que las acciones no constituyen sanción, sino medidas preventivas para garantizar la participación política de mujeres indígenas y reparar barreras históricas que limitan sus derechos. Señaló que la simulación de candidaturas requiere soluciones colectivas y sostenidas en todo el estado.

Impacto de la resolución del Tribunal Electoral en los partidos políticos

La resolución refuerza la obligación de las instituciones y los partidos de proteger los derechos de las mujeres, prevenir, atender y sancionar la violencia política de género, así como garantizar que los procesos internos sean transparentes y respeten la legalidad y equidad electoral.