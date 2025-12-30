Tribunal Electoral anula elección municipal en Tamiahua, Veracruz

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la nulidad de la elección municipal de Tamiahua (asentado en el norte de Veracruz) al considerar como "grave" el rebase de topes de gastos de campaña de la candidata ganadora del PVEM, Citlali Medellín.

Al revocar la decisión del Tribunal Electoral de Veracruz y de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordenó la nulidad de la elección y convocar a elecciones extraordinarias.

Fue el magistrado federal, Reyes Rodríguez Mondragón quien propuso la anulación de esa elección del pasado primero de junio, al considerar como una "violación grave" que el PVEM y su candidata hayan excedido en un 63.73 por ciento el tope de gastos de campaña autorizado.

¿Qué motivó la nulidad de la elección en Tamiahua?

Y es que consideró que el rebase del tope de gastos no fue marginal ni asilado y que el impacto resultó sensible y potencialmente influyente en el electorado, además que se acreditó dolo en el actuar porque la candidata contaba con experiencia previa y conocía los límites legales.

El proyecto, aprobado por mayoría de votos, destacó la determinancia en dos vertientes: la cuantitativa porque el exceso de recursos permitió a la candidata del PVEM desplegar una campaña más intensa que sus competidoras, incidiendo en la captación del voto; y la cualitativa porque el rebase alteró las condiciones estructurales de la competencia electoral.

Acciones del Tribunal Electoral ante el rebase de gastos

Ante la decisión de la Sala Superior del Trife, ahora corresponderá al Congreso del Estado designar a un Concejo Municipal para que entre en funciones, a partir de este 1 de enero, y encabece la administración de dicho Ayuntamiento, en tanto se realizan elecciones extraordinarias.

Además, los diputados locales, deberán emitir una convocatoria para la celebración de una elección extraordinaria que deberá ser organizada por el Organismo Público Local Electoral.

Hasta antes de esta resolución, el Partido Verde Ecologista de México, gobernaría en solitario y sin su aliado Morena, un total de 12 alcaldías.

Impacto de la decisión en la administración municipal de Tamiahua

Morena y su aliado el PVEM gobernarán, en conjunto, 71 municipios (12 alcaldes de Morena y 60 en alianza Morena-PVEM).

El Partido Movimiento Ciudadano encabezará 40 alcaldías; mientras que el PAN tendrá 34 presidentes municipales; el PT -quien en esta elección no fue en alianza con Morena ni con el PVEM-, gobernará 30 presidencias municipales; mientras que el PRI, encabezará 24 alcaldías.