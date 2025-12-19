Sheinbaum entrega trenes de pavimentación en oriente del Edomex

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de cuatro trenes de pavimentación para los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Tlalnepantla y Valle de Chalco en el Estado de México. Explicó que se trata de equipos de última generación para la repavimentación de calles.

"Decidimos hacer este programa estratégico del Oriente del Estado de México y tiene el objetivo de mejorar todos los servicios públicos: iluminación, bacheo, repavimentación, agua, drenaje y al mismo tiempo educación, centros de salud y vivienda. Para la repavimentación, estas máquinas van a hacer muchísimo, miren, un kilómetro diario y realmente con esto se hace todo, no necesitan ningún equipo adicional. Entonces la repavimentación se cumple con esto y con el buen trabajo que hacen todas y todos nuestros presidentes municipales", anunció desde Texcoco, Estado de México.

Para la adquisición de los 10 trenes de pavimentación se invirtieron 450 mdp y atenderán 340 kilómetros (km) de longitud el próximo año.

Agregó que próximamente se anunciará el nuevo Bachetón para ampliar la reconstrucción de carreteras federales en el país; se ampliará la ruta del Trolebús hasta Ixtapaluca y celebró la pavimentación del Periférico Oriente a cargo del Gobierno del Estado de México para conectar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció la tercera entrega de estos trenes de pavimentación, con lo que se cumplió el compromiso establecido por la Presidenta de México en este primer año.