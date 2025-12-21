Sheinbaum y Delfina Gómez prueban Tren Suburbano al AIFA

CIUDAD DE MÉXICO.- En compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó un recorrido en el Tren Suburbano, ramal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Salieron de la recién construida estación Cueyamil hasta la terminal AIFA.

Detalles sobre el recorrido del Tren Suburbano AIFA

El recorrido forma parte de las pruebas que se realizan a este sistema de transporte para su entrada en operación en el primer semestre del próximo año.

El recorrido del Tren Suburbano desde la estación Buenavista, en la Ciudad de México, hasta el AIFA tendrá una distancia total de 42 kilómetros.

El ramal construido desde la estación Lechería hasta la estación terminal AIFA es de 23 kilómetros y contará con seis estaciones.

Tarifas y estaciones del nuevo servicio de transporte

Hasta el momento se desconoce el costo que tendrá el viaje al AIFA; sin embargo, actualmente la tarifa del Tren Suburbano es de 11 pesos para el viaje corto de 0 a 12.89 km, mientras que el viaje largo, de 12.9 a 25.59 km, tiene un precio de 25.50 pesos. La tarjeta tiene un costo de 18 pesos.