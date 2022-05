Tren Maya: Desesperado SOS de especialistas a AMLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.– Debajo de la selva maya de Playa del Carmen y Tulum se encuentra uno de los sistemas de cuevas inundadas de agua dulce más grandes del mundo, con mil 800 kilómetros explorados, que corre riesgo de sufrir un impacto irreversible por los trabajos del Tren Maya en el denominado tramo 5 sur.



Diálogo cancelado evidencia que no hay estudios de impacto ambiental por Tren Maya: ActivistasAmbientalistas, exploradores y biólogos de ambas localidades quintanarroenses que han estudiado la zona intentan detener ese proyecto por la vía judicial. Lamentan que haya fracasado su reunión del 25 de abril con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional sólo porque no iban a asistir artistas del movimiento "Sélvame del Tren", entre ellos Eugenio Derbez.



Tania Ramírez González, espeleóloga, ambientalista y defensora de derechos humanos, fue una de las integrantes del grupo que el presidente se negó a recibir. Relata que habían preparado material documental para exponerle el riesgo ambiental e histórico que trae consigo su proyecto sexenal. Sus argumentos eran independientes del llamado que hicieron los artistas para detener las obras.



"Justamente la fragilidad del sistema kárstico (relieves formados por la disolución de las rocas compuestas por minerales solubles al agua), en el cual vivimos en esa zona específicamente. (El propósito) era mostrarle (a López Obrador) lo que hay ahí debajo", dice Ramírez González.

"No estamos en contra de él ni de su proyecto. Estamos en contra del lugar donde se está planteando hacer", agrega la científica, especialista en el estudio de cavernas y cavidades subterráneas como las encontradas en la región.