Claudia Sheinbaum celebra acuerdo histórico con Belice y Guatemala para proteger la Selva Maya

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el acuerdo firmado el viernes para crear el Corredor Biocultural Gran Selva Maya Belice- Guatemala y México, junto a sus homólogos, Bernardo Arévalo y John Briceño.

En su conferencia mañanera de este lunes 18 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que se trata de un "acontecimiento histórico", además que fue "una muy buena reunión" con el presidente de Guatemala y el primer ministro de Belice.

"No solamente se trata de proteger la naturaleza y el ecosistema, sino a la población, que se viva con bienestar, un acontecimiento histórico", declaró.

Explicó que se trabaja en la continuidad del Tren Interoceánico a Guatemala. "Obviamente eso ya lo haría Guatemala, no es que nosotros estaríamos construyendo los trenes, ellos bajo sus propias normas, leyes construyen la continuidad", explicó.

Sobre la ampliación de la ruta del Tren Maya, refirió que iría por Belice y bajaría hasta Las Flores, Guatemala.

"Están muy interesados en este proyecto", aseguró la titular del Ejecutivo federal.