Denuncian negligencia en víctima del Interoceánico

La familia de Rogelio Luna, una de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el Istmo de Oaxaca, denunció negligencia en la entrega de su cuerpo, que fue recibido en avanzado estado de descomposición.

¿Qué ocurrió con el cuerpo de Rogelio Luna?

A través de un video difundido en redes sociales, el hijo de Luna reclamó directamente al personal de la funeraria Funerales Ernult y al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por el manejo inadecuado del cadáver. La grabación muestra su indignación ante la falta de protocolos de conservación.

Rogelio Luna era originario de Caborca, Sonora, y su familia viajó hasta Juchitán de Zaragoza para recoger el cuerpo. Al llegar, encontraron que este había sido colocado en un refrigerador apagado, lo que provocó que se deteriorara rápidamente.

“Esta persona que dice que es el Ministerio Público, que es el responsable de todo esto, yo lo hago responsable junto con el de la funeraria”, señaló el hijo de la víctima en el video, denunciando que se entregó el cuerpo tarde y sin condiciones adecuadas.

Acciones legales de la familia tras la entrega del cadáver

Horas antes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con familiares de las víctimas y se comprometió a acompañarlos durante el proceso de entrega de los cuerpos. Sin embargo, la situación del cadáver de Luna generó indignación y críticas en la comunidad.

El hijo de Luna indicó que tomarán acciones legales hasta las últimas consecuencias, debido al trato recibido y a la falta de protocolos para preservar los cuerpos de las víctimas. “Veníamos a ver un cuerpo entero y nos entregaron esto”, añadió, mostrando su frustración por la negligencia.

Indignación en la comunidad por el manejo del cadáver

El caso ha generado preocupación entre la ciudadanía y en redes sociales, donde se cuestiona la actuación de las autoridades y la funeraria encargada. La Fiscalía de Oaxaca aún no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente.