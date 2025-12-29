Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), empresa de la Secretaría de Marina encargada de operar el Tren Interoceánico, el cual se descarriló este domingo dejando un saldo de 13 muertos y 98 lesionados, contrató por casi 10 millones de pesos un seguro para pasajeros que cubre fallecimientos, lesiones, así como pérdida de equipaje.

¿Qué cubre el seguro contratado por FIT para pasajeros?

En el contrato FIT-GARMOP-ADQ-5-25, al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL, establece que por muerte accidental e incapacidad permanente se otorgará un límite máximo de 3,414.259 Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, casi 400 mil pesos. En la página 3 del Anexo de la licitación se indica que este seguro también cubrirá incapacidad permanente total, gastos funerarios, así como asistencia médica, y equipaje. "Riesgos Cubiertos: Por muerte accidental: Límite máximo de 3,414. 259 UMA; en este riesgo se incluye la muerte del pasajero dentro de los 90 días siguientes a la fecha del accidente en términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo. "Por incapacidad accidental permanente total: Límite máximo de 3,684.259 UMA; en este riesgo se incluye la pérdida de miembros; Por gastos funerarios: Límite máximo de 270 UMA".

Detalles del accidente del Tren Interoceánico en el Istmo

Se indica que este seguro contratado también garantiza la cobertura de asistencia médica, aparatos de prótesis, ortopedia e incapacidad permanente parcial. En cuanto a equipaje, se asegurará cada pieza documentada hasta por un máximo de 50 UMA, unos 5 mil 657 pesos.

Requisitos para reclamar el seguro tras el accidente

En la página 4 del Anexo de la licitación se indica que los pasajeros, tanto mexicanas como extranjeras, que sufran algún accidente deberán presentar el boleto del viaje en el Tren para reclamar el pago de seguro. "De conformidad con el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Finanzas, es necesario que, de proceder y solicitar pago por pérdida total, robo, pago de daños o cualquier otro método a consecuencia de un siniestro, el asegurado, beneficiario deberá presentar al momento de iniciar el trámite los siguientes datos y documentación: Identificación, RFC y/ CURP; Comprobante de domicilio; boleto de abordaje emitido por el asegurado".