Sheinbaum asegura que Tren AIFA-Pachuca estará listo para el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que para la Copa FIFA 2026 estará listo el Tren AIFA-Pachuca, donde será sede de campamento para los deportistas.

¿Cómo funcionará el Tren AIFA-Pachuca durante el Mundial?

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que prácticamente ya está lista toda la obra civil y después habrá un periodo de prueba.

"Este mes los vamos a invitar, vamos a ir al primer recorrido, ya está lista prácticamente toda la obra civil y viene, en los trenes siempre es así, viene un periodo de pruebas para probar la señalización y que sea completamente seguro.

"Entonces va a venir un periodo de pruebas, que pueden ser dos meses más o menos, y a partir de ahí pues ya estaría funcionando, pero antes del Mundial va a estar funcionando, eso sí", explicó la titular del Ejecutivo federal.

Acciones de la autoridad para el desarrollo cinematográfico

En otro tema, destacó que se prepara una ley con la industria cinematográfica y con artistas, ante el reciente encuentro que tuvo con la actriz Salma Hayek, para el desarrollo del cine nacional.

"Recuerden que vamos a dar incentivos el próximo año a la producción cinematográfica, ya los está trabajando Turismo, Economía, Cultura, que fue de las pláticas que tuve con Salma Hayek. Y la idea es que a partir de enero puede haber más incentivos para la producción cinematográfica en México", comentó.