Proponen "Ley Nicole" para prohibir tratamientos estéticos a menores

El diputado local de Morena, Pedro Haces Lago propuso una iniciativa denominada "Ley Nicole", para prohibir los tratamientos estéticos a menores de edad en la Ciudad de México.

Hace unos días, Nicole de 14 años murió tras someterse a un tratamiento para aumentar su busto en Durango, presuntamente, obligada por su madre y padrastro.

Ante esto, el legislador de Morena presentó una iniciativa para modificar la Ley de Salud local para que no se otorgue autorización sanitaria a clínicas, consultorios, hospitales o profesionales de la salud para realizar cirugías, procedimientos médicos invasivos o tratamientos con fines únicamente estéticos a menores de 18 años.

La iniciativa resalta que únicamente se podrán hacer tratamientos estéticos a menores cuando tengan carácter reconstructivo o resulten necesarios para preservar o garantizar la salud física o mental de los menores.

El incumplimiento de estas disposiciones provocará la revocación inmediata de la autorización sanitaria y además sanciones penales.

Al respecto, el legislador morenista sostuvo que la Ciudad de México se ha convertido en un centro internacional de cirugías plásticas y estéticas, y que cada año aumenta el número de procedimientos y, lamentablemente, no son pocos los que se realizan en niñas, niños y adolescentes, alentados por estereotipos de belleza, presiones sociales y la falta de una prohibición clara en la ley.

Este vacío normativo, añadió, ha permitido que menores sean expuestos a riesgos médicos innecesarios, con consecuencias que pueden ser irreversibles como las que vimos en el caso de Nicole.

"Nicole no es una cifra, no es una estadística más. Es un nombre, un rostro, un sueño roto y una familia destruida. Su historia nos recuerda con dolor que uno de los deberes más grandes del Estado es proteger a niñas, niños y adolescentes con toda su fuerza. Hoy, la memoria de Nicole nos debe llevar a una legislación justa, humana y protectora", aseveró.