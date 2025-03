Sheinbaum confía que el 2 de abril EU no aplique aranceles

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su optimismo de que el próximo 2 de abril el gobierno de EU no aplique aranceles a productos mexicanos, pues recordó que desde 30 años se han firmado tratados comerciales entre ambos países en los que se ha acordado no aplicar aranceles de forma reciproca.

Al encabezar una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México, la Mandataria federal recordó que el gobierno de Donald Trump informó que si algún país le cobra por sus exportaciones, este también lo hará también, pero destacó que México no está en ese ámbito,

"Quiero expresarles que somos optimistas porque ese día, el 2 de abril el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Si algún país le cobra por sus exportaciones. Estados Unidos lo hará también, eso es lo que ellos han dicho.

"Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece lo que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros; es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos porque prácticamente no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos", dijo.