Samuel García confirma que no habrá trasvase de presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez

Samuel García confirma que no habrá trasvase de presa El Cuchillo a la Marte R. GómezLa Comisión Nacional del Agua respalda la decisión de no realizar el trasvase.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, confirmó que el trasvase de la presa El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez de Tamaulipas, situación que ya está confirmada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El gobernador mencionó que el trasvase no se realizará gracias a los buenos niveles de llenado que registran los embalses. Añadió que con esta medida y ante las lluvias que se registraron en los últimos meses, Nuevo León se mantendrá con la Presa El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto completamente llenas.
"Vamos a tener las presas llenas, ya sin el trasvase que se revisa cada 31 de octubre, ya confirmado con el director de Conagua", destacó.
