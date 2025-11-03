Samuel García confirma que no habrá trasvase de presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, confirmó que el trasvase de la presa El Cuchillo a la presa Marte R. Gómez de Tamaulipas, situación que ya está confirmada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El gobernador mencionó que el trasvase no se realizará gracias a los buenos niveles de llenado que registran los embalses. Añadió que con esta medida y ante las lluvias que se registraron en los últimos meses, Nuevo León se mantendrá con la Presa El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto completamente llenas.

"Vamos a tener las presas llenas, ya sin el trasvase que se revisa cada 31 de octubre, ya confirmado con el director de Conagua", destacó.