Trasladan vía aérea a 117 personas de zonas devastadas de Hidalgo

En Hidalgo, desde el pasado domingo a la fecha, se han trasladado 117 pacientes vía aérea desde las zonas afectadas por las lluvias. Entre ellos se encuentran menores de edad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

Este día se informó que fueron evacuados algunos pacientes, de los cuales cinco son adultos y cinco menores, incluido un bebé de 11 meses, originario de la comunidad de Xalacahuantla en el municipio de Tianguistengo.

De igual manera, se dio a conocer que entre el 12 y el 15 de octubre, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la iniciativa privada, se han realizado operaciones para trasladar a personas que quedaron varadas en distintas comunidades afectadas por las lluvias.

Los beneficiarios provienen de Tianguistengo, San Bartolo Tutotepec, Huehuetla y Tepehuacán de Guerrero.

Asimismo, se reportaron 107 traslados terrestres, en los que se ha brindado atención a 25 menores de edad, 17 adultos mayores y cinco mujeres embarazadas.