Traslado de 26 reos a EU es por seguridad, no por petición externa: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el traslado de 26 personas vinculadas a organizaciones criminales a Estados Unidos es por la seguridad del País y no por una petición del Gobierno de Donald Trump.

"Lo que sí podemos decirles es que, en todos estos casos, la decisión es por la seguridad de nuestro País, son decisiones soberanas, no tienen que ver con una petición, aunque muchos de ellos tienen peticiones, pero hay muchos otros que siguen teniendo peticiones.

"Entonces, la decisión que se toma por el Consejo Nacional de Seguridad tiene que ver con la seguridad del País, son decisiones soberanas, y ya el Gabinete de seguridad a las 11 podrá darles más explicaciones", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Ayer, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que en "coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía" se trasladaron a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad del País.

A diferencia del Gobierno mexicano, la Embajada de EU y el Departamento de Estado ofrecieron detalles y los nombres de los 26 criminales entregados ayer, en su mayoría vinculados a los Cárteles de Sinaloa, Noreste y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque la Mandataria federal aseguró que la entrega de reos no se realizó a petición del Gobierno de Estados Unidos, el comunicado del Gabinete de Seguridad, publicado ayer, sí establece que los criminales fueron requeridos.

"La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informan: Esta mañana fueron trasladadas a los Estados Unidos de América 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública. Todos tienen orden de extradición", refiere el comunicado.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo federal explicó que el traslado de los 26 reos no fue debido al acuerdo que se tiene en materia de seguridad con EU, sino parte de un análisis del propio Consejo de Seguridad de México.

"Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad (con EU). Son decisiones soberanas que se toman en México para la seguridad de nuestro País, y las toma de un análisis, del propio sistema nacional de inteligencia e investigación, el Consejo Nacional de Seguridad", agregó.