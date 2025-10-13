Apoyo humanitario en marcha

Mediante traslado aéreo llegaron a la ciudad de Pachuca cinco personas heridas que se encontraban en el municipio de San Bartolo Tutotepec, una de las demarcaciones afectadas por las lluvias en el estado de Hidalgo.

Cuatro de estos fueron trasladados al hospital general y uno más al ISSSTE.

Se informó que serán seis las personas que recibirán atención médica luego de permanecer varios días aisladas en comunidades de dicho municipio.

Asimismo, esta mañana partieron desde Pachuca diversos vehículos aéreos con víveres destinados a las zonas afectadas. La ayuda humanitaria, según se informó, se ha distribuido en lugares como Huehuetla, una de las regiones más devastadas por el temporal.