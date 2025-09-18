Sale de Bogotá avión que traslada a Hernán Bermúdez

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de una pernocta en el aeropuerto de Bogotá, Colombia, el avión Challenger 605 de la FGR que traslada al ex Secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "Comandante H", partió rumbo a México.

La aeronave partió a las 08:20 (hora de México) de este jueves del Aeropuerto El Dorado y se enfila a Tapachula, Chiapas, donde se prevé su aterrizaje a las 12:37 horas, de acuerdo con los rastreadores de vuelo.

El avión ha realizado varios cambios de vuelo, luego que ayer partió del Aeropuerto Silvio Pettirossi, en Asunción, Paraguay, de donde fue expulsado el ex funcionario acusado de estar vinculado con el grupo criminal "La Barredora", llegó a la terminal aérea de El Dorado.

Tras revelarse que haría una escala en Cozumel, ya en territorio mexicano, la aeronave cambió el plan de vuelo y giró a Bogotá, donde pasó la noche.

Las autoridades mexicanas tienen programado ingresar a Bermúdez Requena al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

El Gobierno de Paraguay concretó ayer una decisión migratoria soberana, tras determinar que la estancia de Bermúdez Requena era irregular.

Con ello, evitó continuar con el trámite judicial ordinario de extradición que se había abierto días antes, luego que Bermúdez Requena rechazó la vía rápida de entrega voluntaria.

Autoridades mexicanas informaron que en el traslado participan elementos del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración, quienes viajaron a Asunción para coordinar la entrega del detenido.

Bermúdez Requena fue detenido el pasado 12 de septiembre en una residencia en el barrio Surubi'í, en Mariano Roque Alonso, una zona exclusiva cercana a Asunción.

En el operativo participaron la Secretaría Nacional Antidrogas y la Fiscalía paraguayas, que aseguraron en la propiedad dinero en efectivo, joyas y un vehículo de alta gama.

Previo a la expulsión, el juez Osmar Legal le ofreció al ex funcionario mexicano la opción de un trámite simple de extradición voluntaria, lo que habría acortado los tiempos judiciales, pero la defensa optó por rechazarlo, lo que mantenía abierto el proceso ordinario.

Sin embargo, el Gobierno paraguayo decidió utilizar la vía migratoria, cerrando de facto el procedimiento judicial y entregando de inmediato al detenido a las autoridades mexicanas.

El ex funcionario tenía una orden de captura emitida en México desde febrero de 2025 y una ficha roja de Interpol desde julio.