Cuestionan represión en Xochimilco

"Ya lo está viendo la Jefa de Gobierno, es algo que se produjo sin que se haya dado la orden de parte de la Jefa de Gobierno, no es esa la actitud y desde luego los habitantes de Xochimilco no merecen ser tratados de esa forma, ya están tomando las medias y yo espero que se atienda. Siempre hay estás situaciones que se presentan por las inercias también porque antes era represión para todo y estamos en una etapa nueva dlnde no se permite la represión".