Denuncia Mexicanos Primero crisis educativa tras pandemia

GUADALAJARA, Jalisco

"Toda la comunicación con la maestra era por WhatsApp, hacia las tareas, pero no estaba aprendiendo nada", comentó María, mamá del niño.

Sus calificaciones cayeron. María aseguró que si bien eran aprobatorias, estaban lejos de ser las que el niño tenía.

"Pero lo peor era que no sabía nada, no entendía nada, se estancó".

Ella y su esposo, Miguel, tomaron una decisión: sacar al niño de la escuela pública y meterlo a una privada.

"Cuando acabó el ciclo, lo dimos de baja y aunque había pasado el año, lo inscribimos otra vez en tercero", acotó.

José Miguel ya ha mejorado, aunque no ha llegado a los niveles que tenía previo a la pandemia. Forma parte del rezago educativo que trajo el Covid-19.

Katia Carranza, investigadora de Mexicanos Primero, explicó que el cierre de las escuelas durante 210 días, es decir, más de un ciclo escolar completo, ocasionó una grave pérdida de aprendizajes que desencadenó en el abandono escolar.

"El abandono escolar la pérdida de aprendizajes fundamentales y el rezago educativo han sido los retos principales sobre todo en el último ciclo escolar que fue en el que las escuelas abrieron en su totalidad", explicó.

El estudio Equidad y Regreso, realizado por Mexicanos Primero, reveló que el 23 por ciento de los menores entre 10 y 15 años que fueron entrevistados, no comprende un texto de tercer grado, y el 8 por ciento no pudo nombrar un dígito de dos números.

El problema aseguró es que el Gobierno Federal se centra en los contenidos de los libros de textos gratuitos y en implementar un nuevo marco curricular en un momento oportuno, además de apuntalar financieramente sus programas como el de las becas para estudiantes y la Escuela es Nuestra.

La crisis educativa generada por la pandemia, agregó el investigador Antonio Villalpando, no se resolverá con el paso del tiempo ni con acciones desarticuladas.

Lo llamamos efecto dominó, si nuestros niños, niñas y adolescentes no recuperan los aprendizajes fundamentales y si no revertimos el abandono, las generaciones que hoy están en edad escolar acumularán desventajas y problemas que durarán toda su vida; esto comienza con la dificultad más importante de todas, que no podrán ejercer su derecho a aprender".

La afectación es mayor, dijo, en estudiantes que provienen de hogares con menos ingresos y padres con un nivel educativo bajo.

Ante esto, Mexicanos Primero hizo un llamado tanto a las autoridades educativas federales y locales a focalizar una estrategia que permita recuperar conocimientos pero sobre todo evitar la deserción escolar.

La propuesta de la organización se centra en tres puntos claves que son recuperar a los estudiantes que han abandonado las escuelas, identificar y resolver las causas del abandono y brindarles apoyo académico y social previo a su reincorporación.

También pidió dar apoyo adicional con tutorías y asesorías a niños que presentan algún rezago en sus aprendizajes.