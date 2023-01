Denuncian a Sheinbaum por accidente del Metro

CIUDAD DE MÉXICO

La denuncia por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, lesiones y uso ilegal de atribuciones y facultades fue presentada también en contra del Secretario de Movilidad capitalino, Andrés Lajous, del director del Metro, Guillermo Calderón, de la titular de la Gerencia de Presupuesto, Nadia Lizbeth Velarde, del titular de la Coordinación de Automatización y Control, José Alberto Song, y del subdirector de Operación, Alberto García Lucio.

En conferencia a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Alcaldes, senadores y diputados locales y federales afirmaron que el del sábado pasado fue un accidente que pudo evitarse y demandaron a Sheinbaum su renuncia para que pueda concentrarse en lo que denominaron sus actos anticipados de campaña.

Andrés Atayde, presidente del PAN capitalino, calificó la de Sheinbaum como una Administración mortal, porque tres de los cuatro accidentes fatales del Metro se han registrado durante el actual Gobierno local.

Recordó que el 10 de marzo de 2020, dos trenes chocaron en la estación Tacubaya, dejando una persona fallecida y 41 lesionadas. En enero de 2021, agregó, se registró un incendio en el Puesto Central de Control 1, en donde murió un policía y 30 personas resultaron lesionadas, mientras que el 3 de mayo de ese mismo año, se desplomó la Línea 12 entre las estaciones Texcoco y Olivos, lo que dejó más de una veintena de muertos y 100 heridos.

"Esto es un patrón, no es un hecho aislado. La responsabilidad es toda del Gobierno de la Ciudad de México, particularmente de la Jefa de Gobierno, del Secretario de Movilidad, de la pasada directora y del actual director del Metro, así como de toda la cadena de responsabilidades que existe en el Sistema de Transporte Colectivo", afirmó.

La senadora Xóchitl Gálvez indicó que el Metro cuenta con un sistema de pilotaje automático que funciona desde 1975 y que es obsoleto, de ahí que ya ni siquiera existan refacciones.

Gálvez sostuvo que el pilotaje no fue el único que falló, porque el Metro cuenta también con un sistema de comunicaciones que el propio Sindicato dijo que tenía problemas, de ahí que pareciera que el conductor de uno de los trenes no se puedo comunicar con el Centro de Mando para avisar que el tren estaba parado.

La legisladora planteó también la posibilidad de un fallo en la semaforización, el sistema que habría obligado al segundo conductor a frenar.

Ante ello, demandó que se realice un peritaje independiente, para evitar que ocurra lo mismo que con el realizado por la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV), el cual fue desestimado por el Gobierno capitalino porque reportó que la tragedia de la Línea 12 fue ocasionada por fallas en las inspecciones y de mantenimiento.

La Alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, acusó que además de una reducción en su presupuesto, el Metro ha registrado subejercicios, aun cuando se trata de un medio que transporta a entre 2.3 y 3.5 millones de personas todos los días.

Dijo que con respecto a 2018, en 2019 tuvo una reducción del 14 por ciento, en 2020 del 17 por ciento, en 2021 del 22 por ciento y en 2022 del 10 por ciento, en tanto que para 2023 será del 17 por ciento.

Sólo en el rubro de mantenimiento, explicó, el presupuesto cayó de 2 mil 400 millones en 2018 a mil 518 millones en 2021, mientras que en equipo ferroviario descendió de más de 2 mil 900 millones a cero en el mismo periodo.

Además, señaló, año con año el Metro gasta menos de lo que se le asigna, por lo que sólo en tres años ha acumulado un subejercicio de 6 mil 700 millones de pesos.

El Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó que el actual es el Gobierno del miedo, porque en lugar de solucionar problemas, ha generado que millones de usuarios se sientan inseguros al viajar en Metro.

"El Gobierno tiene que responder, tiene que dar la cara, tiene que asumir la responsabilidad de no haberle dado mantenimiento al Metro y el Presidente también tiene que asumir su responsabilidad, porque por haberle estado pichicateando a los estados y a los municipios, la austeridad, no ha llevado a estos fracasos", advirtió.

La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, demandó a Sheinbaum no hacerse a la víctima y aprender a defenderse sola, como lo han hecho diversos personajes de la oposición a quienes, dijo, los ha empujado a la Fiscalía.



"Defiéndete tú sola y no te hagas la víctima, no te queda, hazte responsable de tus acciones, hazte responsable de tu ineficacia y tu ineficiencia", indicó.

Cuevas le solicitó a la Mandataria local no gastar los 753 millones de pesos asignados que le fueron asignados para publicidad y destinar esos recursos al metro, "para que no sigan cobrando vidas" y restituir el Fondo de Capitalidad para regresarle esos recursos a las Alcaldías.

Demandó también que se lleve a cabo un peritaje externo sobre el accidente y una sesión de cabildo, porque han sido convocados solo una vez en un año.

En su turno, el Alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, exigió a Sheinbaum que en lugar de perseguir a la oposición, deslinde responsabilidades del accidente ocurrido el sábado pasado.

"El Metro es y seguirá siendo una bomba de tiempo mientras este Gobierno deje de invertir en lo que realmente es importante; 750 millones de pesos este año para publicidad de este Gobierno, ahí están las prioridades", dijo.

Taboada aseguró que la denuncia presentada no es politiquería, como afirmay Morena, y recordó que fue a solicitud del Gobierno local que un juez canceló el citatorio a Florencia Serranía, ex titular del, por lo que no ha comparecido por el derrumbe de un tramo de la Línea 12.