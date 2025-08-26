Quieren expandir industria del gas

Quieren expandir industria del gasSe espera una inversión histórica en estaciones de servicio para uso vehicular
La industria de gas natural planea invertir en este sexenio alrededor de 20 mil millones de dólares en diversos proyectos, afirmó Jorge Sandoval, director de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN).
"Estamos hablando de que históricamente hemos invertido 35 mil millones de dólares. Se espera que para los próximos seis años la inversión sea de 20 mil millones de dólares en diversos proyectos, algunos ya avanzados.
"Serán inversiones en proyectos de transporte y de distribución de gas natural por ducto y distintos al ducto, así como en estaciones de servicio para expendio para uso vehicular, entre otros", dijo el directivo en entrevista.
Ante este panorama, el representante de la AMGN expresó que es necesario que haya instrumentos claros, reglas estables y previsibles que permitan planificar inversiones.
"Por ejemplo, se debe impulsar una ventanilla única para agilizar y hacer más eficiente la entrega de información del sector. Esto conlleva todo un andamiaje regulatorio, una coordinación de los diferentes actores de los tres niveles de Gobierno.