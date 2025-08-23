Inauguran el Marinabús en Acapulco: nuevo transporte marítimo impulsará movilidad y turismo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este viernes la puesta en marcha del Marinabús, un sistema de transporte marítimo que recorrerá la bahía de Acapulco y conectará Puerto Marqués con el Zócalo de la ciudad.

El proyecto, operado por la Secretaría de Marina, busca ofrecer traslados rápidos, seguros y sustentables tanto para habitantes como para turistas, además de detonar la economía local.

"Acapulco está de pie y su recuperación es un mensaje de esperanza para todo el país. Hoy inauguramos el Marinabús y celebramos que el puerto está vivo, fuerte y lleno de futuro", expresó la mandataria durante el evento en el muelle del Jardín del Puerto.

El buque cuenta con 25 metros de eslora, 7 metros de ancho, capacidad para 80 pasajeros y una tripulación de 11 marinos.

Su velocidad máxima es de 12 nudos (22 km/h) y representa la reactivación de un espacio que llevaba 14 años en desuso.

Además de abanderar al Marinabús, Sheinbaum supervisó instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Acapulco. Informó que solo el 10 por ciento de la infraestructura será rehabilitada, mientras que el 90 por ciento restante se encuentra en condiciones adecuadas.

La puesta en marcha de este transporte se enmarca en el programa Acapulco se Transforma Contigo, que agrupa diversas acciones para la reconstrucción del puerto tras los daños ocasionados por los huracanes Otis y John. Entre ellas destacan la rehabilitación de más de 250 mil viviendas, reparación de escuelas y hospitales, limpieza de cauces, obras hidráulicas y carreteras, así como la construcción de nuevos hospitales y proyectos turísticos.

Tras el acto protocolario, la presidenta recibió el primer boleto de embarque y realizó un recorrido inaugural por la bahía de Santa Lucía.