Ganaderos publican carta sobre situación con gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- Ganaderos mexicanos, específicamente del norte del país, aseguraron que están listos para garantizar tránsito de ganado a los Estados Unidos sin riesgo de portar la plaga, pues se han esforzado, junto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en mantener las condiciones óptimas de sanidad para evitar la dispersión del gusano barrenador del ganado.

Así lo informó la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), quien difundió una carta pública en la que pide reconocer el buen estatus sanitario de la producción bovina en México y, asevera, que la decisión de la reapertura a las importaciones es un "tema inmerso en el entramaje de negociaciones comerciales" más allá que una preocupación por la entrada de la plaga.

"Los Ganaderos del Norte están listos para garantizar tránsito de ganado a los Estados Unidos sin riesgo de portar la plaga. La decisión de la reapertura parecería más que nada ahora, un tema inmerso en el entramaje de las negociaciones comerciales próximas entre las dos naciones.

"Es importante reconocer los esfuerzos y alentar a todos los actores en esta campaña contra una plaga que hace 30 años se erradicó de México. (...) Es común escuchar reparto de culpas ante emergencias como la actual, pero habrá que reconocer, que aunque con errores y falta de presupuestos, cada actor ha puesto su máximo esfuerzo en las acciones del Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal, DINESA", difundió la CNOG.

¿Qué acciones están tomando los ganaderos para garantizar la sanidad?

A más de un año de la detección del gusano barrenador del ganado en México, los productores sostuvieron que el país mantiene un esquema activo de contención para evitar la dispersión de la plaga y garantizar el tránsito seguro de reses hacia Estados Unidos.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas reportó que, desde antes del ingreso del parásito en noviembre de 2024, se establecieron controles de movilización y revisión sanitaria, incluido el primer caso detectado en un animal inspeccionado en Catazajá, Chiapas.

Desde entonces, se reforzaron los puntos de control en el sureste, región clave por su alto inventario ganadero y por concentrar una tercera parte de los becerros que se engordan en el país.

Expuso que, uno de los principales retos ha sido el tránsito de ganado desde Chiapas, Tabasco, Oaxaca, el sur de Veracruz y la península de Yucatán hacia las engordas del centro y norte del país, ante la ausencia de centros de engorda en esa zona, pues, en ese proceso, más de 2.2 millones de cabezas han recibido tratamiento sanitario contra el gusano barrenador conforme a protocolo, con revisiones en los puntos federales de inspección durante su traslado.

Detalles sobre el gusano barrenador del ganado en México

A la par, se fortalecieron las acciones para reducir el trasiego ilegal de ganado desde Centroamérica, una de las rutas históricas de riesgo sanitario.

En el terreno operativo, la CNOG explicó que los productores del sureste han sido capacitados en la prevención de heridas y en la atención temprana de posibles infestaciones, con apoyo de organizaciones ganaderas y autoridades federales y estatales.

Según la Confederación, estas acciones permitieron que las muertes de ganado asociadas al gusano barrenador se mantengan en niveles mínimos.

En suma, en el norte del país, las uniones ganaderas ajustaron de forma inmediata los protocolos de exportación emitidos por Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), además de reforzar esquemas de blindaje sanitario en coordinación con los gobiernos estatales para evitar que la plaga llegue a la franja fronteriza.

La CNOG sostuvo que los productores del norte están en condiciones de garantizar el tránsito de ganado libre de la plaga y continuará con la estrategia de control biológico con la liberación de mosca estéril proveniente de Panamá.