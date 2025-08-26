Lo que antes se robaban hoy se reparte.- CSP

En el lanzamiento de una serie de spots, con motivo de su Primer Informe, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el presupuesto que antes se robaba el Gobierno, ahora es repartido entre el 82 por ciento de las familias del País.

"El sello de la Cuarta Transformación es la justicia social. El dinero que antes se robaba no llega directo al 82 por ciento de las familias. Ya son derechos constitucionales, la pensión adulto mayor, el apoyo a personas con discapacidad, la beca universal para preparatoria pública, el apoyo al campo y muchos otros.

"Y hay tres nuevos programas: Pensión para mujeres de 60 a 64, becas para estudiantes de secundaria pública y Salud Casa por Casa. Somos un Gobierno para el pueblo. Por eso, la transformación avanza", se le escucha decir en uno de los promocionales.

Los primeros tres spots, circulados ayer, están enfocados en temas de carácter social y, en por lo menos dos casos, fueron filmados en algunos de los lugares visitados por la Mandataria en sus giras.

Es el caso de Calakmul, en Campeche, donde Sheinbaum habló de la importancia de la cultura, o uno de los hospitales que ha inaugurado en sus recorridos por los estados.

En este último promocional, se pueden apreciar imágenes de instalaciones limpias, iluminadas, con los pacientes en sillas, atendidos personalmente por un médico.

"La salud no es un negocio, es un derecho universal de calidad y gratuito. Este año terminamos 31 hospitales, 12 centros de salud, y estamos equipando 256 quirófanos. Iniciamos la construcción de 20 hospitales y estamos entregando medicamentos a todos los rincones del País", expresó.

"Además, personas con discapacidad, adultas mayores, reciben salud casa por casa. Con honestidad de recuerdos y con empatía de avance".

Los spots se transmiten como parte de la campaña de difusión del Primer Informe de Gobierno.

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que se difundan en los medios de comunicación, no serán considerados como propaganda.

Sin embargo, deben limitarse a una vez al año y no debe exceder los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe, en este caso, el primero de septiembre.

"En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales", agrega.