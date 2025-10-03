Sheinbaum estrena documental a un año de gobierno

Después de haber cumplido el pasado 1 de octubre un año en el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estrenó su documental "Los primeros 365 días, la transformación avanza".

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió el documental de 44 minutos de duración, en el que asegura que "es un privilegio histórico estar en este momento, concebir la democracia como la representación del pueblo, que es su gran definición", expresa la Mandataria federal.

Dice que la Cuarta Transformación es "un proyecto de dignidad", "el pueblo de México recupera su dignidad, México tiene un futuro muy provisorio, hay que seguir con el acelerador".

En las imágenes se destacan las reuniones con su gabinete de Seguridad, sus giras, sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional y su trabajo diario.