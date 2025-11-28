FGR requiere una transformación para el bien de México: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que la Fiscalía requiere de una transformación y que sea más transparente "para el bien de México".

La jefa del Ejecutivo federal señaló que será la o el nuevo fiscal quien defina las prioridades al frente de la institución, pero consideró que dentro de estas deberían de estar el concretar órdenes de aprehensión sobre diversas denuncias de delincuencia organizada y de cuello blanco, así como el combate al contrabando de combustible, pues indicó que esto ayudará a pacificar al país.

"Ya le corresponderá a la fiscal, evidentemente nosotros consideramos temas prioritarios y a nosotros nos interesa mucho ir hacia adelante, garantizar que muchas carpetas de investigación que están abiertas puedan llegar o no de acuerdo con las pruebas, a órdenes de aprehensión sobre distintos temas que nos van a ayudar a pacificar el país, a que haya menos violencia, de delincuencia organizada y también de delincuencia de cuello blanco. Entonces sí nos interesa, pero depende de la fiscal o el fiscal que llegue a definir cuáles son las prioridades y a revisar.

¿Qué cambios se esperan en la FGR?

"Yo pienso que -es una opinión personal- que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Creo que después eso le va a corresponder el fiscal o la fiscal que vaya a llegar, que vaya a nombrar el Senado", dijo.