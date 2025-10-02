Santander elimina comisiones para transferencias internacionales

Banco Santander México anunció que, a partir de este jueves, sus clientes podrán realizar transferencias internacionales desde la aplicación móvil sin pagar comisión alguna, lo que lo convierte en el primer banco en el país en ofrecer este beneficio sin fronteras.

La institución detalló que con esta medida desaparece la tarifa de 15 dólares por envío, liberando de ese gasto a clientes que requieren mandar recursos para negocios, familiares, emergencias o pagos en el extranjero.

Así, el servicio estará disponible las 24 horas, los siete días de la semana y en siete divisas: dólar estadounidense, euro, libra esterlina del Reino Unido, franco suizo, corona sueca, yen japonés y dólar canadiense.

La firma aseguró que no existe monto mínimo de operación ni límite de transacciones y el proceso se realiza en tres pasos a través de la aplicación del banco.

"Hemos dado un paso estratégico al ser la primera institución en eliminar por completo las comisiones en las transferencias internacionales, con lo que acompañamos las operaciones de nuestros clientes en un claro reconocimiento al entorno cada vez más global de los usuarios de servicios financieros. Con ello, hemos liberado millones de dólares al año para nuestros clientes", detalló el responsable del área de tipo de cambio en Banco Santander México, Gerardo Vargas Sandoval.

Detalló que los clientes no requieren trámites adicionales, pues el beneficio es automático en la aplicación. Para realizar una transferencia basta con ingresar los datos del beneficiario, como el código de identificación bancaria, el número de cuenta e información básica, elegir el monto y confirmar.

En el caso de envíos en dólares a Estados Unidos, se solicitará el número de transferencia electrónica.