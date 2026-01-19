Carlos Slim adquiere Fieldwood México por 270 mdd

El empresario Carlos Slim Helú dio otro paso significativo en su expansión dentro del sector energético al acordar la compra de Fieldwood México, una subsidiaria de la petrolera rusa Lukoil, en una operación valuada en 270 millones de dólares, informó la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

¿Qué implica la compra de Fieldwood México por Slim?

La transacción fue formalizada mediante Zamajal, una filial de Grupo Carso, y contempla además la asunción de 330 millones de dólares en deuda ligada a la empresa adquirida. Con la operación, Grupo Carso pasaría a controlar 100% del capital social de Fieldwood México, sociedad que hasta ahora tenía 50% de participación en los campos petroleros costa afuera u offshore, Ichalkil y Pokoch, ubicados en aguas someras del Golfo de México, frente a la costa de Campeche.

Detalles de la transacción y su impacto en el sector energético

Este movimiento permite a Slim consolidar la participación operativa y mayoritaria en estos yacimientos, que suman alrededor de 58 km cuadrados de extensión y representan un activo estratégico dentro del portafolio petrolero del país. La operación aún está sujeta a aprobaciones regulatorias en México, como la Secretaría de Energía, así como la autorización específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos para completar la transacción.

Aprobaciones regulatorias necesarias para completar la operación

El acuerdo se produce en un contexto donde Slim ha incrementado su presencia en proyectos de hidrocarburos en México, tanto en participación accionaria como en contratos de exploración y perforación, en un sector marcado por la necesidad de inversión privada ante los retos financieros de Pemex.