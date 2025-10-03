CURP Biométrica 2025: ¿cómo puedes tramitarla en octubre?

A partir del próximo 16 de octubre de 2025, la CURP Biométrica se podrá tramitar oficialmente en todos los estados del territorio mexicano, consolidando un sistema de identidad más seguro y confiable para los ciudadanos, de acuerdo con el gobierno federal.

Este documento busca reforzar la seguridad en los datos de los usuarios y agilizar u optimizar los trámites gubernamentales y de servicios públicos, reduciendo el riesgo de robo de identidad y mejorando la precisión en las bases de datos.

"Este nuevo documento de identidad ampliará las posibilidades de los mexicanos para identificarse, incluso desde la infancia", explicó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

¿Por qué será obligatoria a partir de octubre?

A pesar de que el trámite de la CURP Biométrica no será obligatorio, a partir del próximo 16 de octubre todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y organismos privados deberán aceptar y validar este documento de identificación para trámites oficiales.

De acuerdo con el titular del Registro Nacional de Población (RENAPO), Arturo Arce Vargas, la decisión de acudir a solicitarla o no dependerá de cada ciudadano, no obstante, se espera que para febrero de 2026, la emisión de este formato sea obligatoria. De esta forma, el trámite será completamente gratuito y voluntario.

¿Cómo tramitar la CURP biométrica?

Para tramitarla de manera presencial deberás asistir a las oficinas físicas del Registro Civil o a uno de los 145 módulos del RENAPO, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas. Asimismo podrás realizar el proceso en línea, a través de la plataforma digital Llave MX, siempre y cuando cuentes previamente con datos registrados ante otras dependencias, como el INE o el SAT.

Además de los datos personales registrados en su versión tradicional, la CURP biométrica incluirá algunos elementos biométricos, como lo es una fotografía digital, el escaneo de iris y huellas dactilares, así como una firma electrónica, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la identificación de los mexicanos.

¿Qué documentos necesitas para tramitarla?

Para tramitar la CURP Biométrica deberás llevar los siguientes documentos en tiempo y forma:

Acta de nacimiento actualizada y certificada.

CURP impresa en su versión tradicional.

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial INE, pasaporte, cédula profesional).

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Correo electrónico activo y número celular para vincular a tu expediente digital.

Finalmente, en el caso de los niños, niñas y menores de edad, se debe acudir con un tutor legal responsable con la documentación correspondiente.